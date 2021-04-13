Українки, які позували голими в Дубаї, повернулися на батьківщину: що тепер вони постять у соцмережах

Дівчата провели тиждень в дубайському СІЗО через те, що абсолютно голими фотографувалися на балконі одного з готелів в Дубаї

Моделі, які голими позували на балконі готелю в Дубаї, були звільнені з місцевого СІЗО і вже повернулися додому, в Україну.

Дівчата раді тому, що їм вдалося подолати всі труднощі і благополучно дістатися додому. Своїми емоціями вони діляться в соціальних мережах.

Одна із затриманих моделей, Ірина, опублікувала на своїй сторінці в Instagram емоційне відео, де говорить, що "відкинулася з дубайського СІЗО", супроводивши це цитатою на тюремному жаргоні.

"Фарту – масті, ментам – по пащі. Друзі, я відкинулася. Спасибі всім, хто переживав за мене, скоро будуть подробиці, історії бійки за хліб та інше", – каже дівчина.

Українські моделі повернулися з Дубая Відео: instagram.com/mur.irco

Ще одна модель – Яна, яка була серед тих, хто позував голими на балконі, також звернулася до підписників і подякувала за підтримку.

"Спасибі всім за підтримку. Ви не уявляєте, як це зараз для мене важливо. Я тільки прилетіла, набрати не можу нікого, телефон "перепрошитий". Прийду до тями, обійму рідних і всім відповім", – пише Яна.

Скріншот: Instagram

Одна з моделей, Юлія, назвала перебування в дубайському СІЗО "жахом" і заявила, що нікому б такого не побажала.

"Це був справжній жах, кошмар. Я нікому не побажаю такого випробувати. Ми молилися кожного дня, щоб повернутися в Україну, і ми нарешті тут. Це просто неймовірне щастя", – каже дівчина.

Українські моделі повернулися з Дубая Відео: instagram.com/ulianajuliana_/

Ще одна модель – Вікторія, як і її колега, опублікувала кадри з аеропорту і подякувала всім за підтримку.

Фото: Instagram

В Україну повернулося 11 дівчат з 12-ти – одна з них залишилася в Дубаї, оскільки у неї був виявлений COVID-19. Як повідомляє ТСН, на борту літака дівчата трималися разом і розпивали ігристе вино.

Нагадаємо, 3 квітня в Мережі з'явилися кадри, на яких група оголених дівчат фотографується на балконі одного з готелів в Дубаї, де така поведінка заборонена законом. Через порушення правил моделей помістили в СІЗО, через тиждень дівчата повернулися на батьківщину.

Раніше ми писали, що є дві версії про те, хто влаштував "голу" вечірку в Дубаї.

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