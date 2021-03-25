Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

О побеге из дворца Меган Маркл и принца Гарри снимут фильм

Сегодня, 14:41

Это уже будет третий фильм о паре

Королевской семье не стоит расслабляться. После скандального интервью Меган Маркл и принц Гарри приготовили еще один сюрприз. О мятежной паре снимут фильм.

"Гарри и Меган: Побег из дворца". Так будет называться новый фильм о герцогах Сассекских. О съемках уже третьей ленты о королевской паре объявил американский телеканал Lifetime. В нем обещают рассказать, что на самом деле привело к разрыву супругов с монаршей семьей и переезду в Калифорнию. Правда, признаются автори, после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, сценарий пришлось переписывать.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

На днях стало известно, что принц Гарри нашел аж две работы в Кремниевой долине. Он стал директором по взаимодействию компании, которая предоставляет психологические консультации. А еще членом комиссии, которая занимается борьбой с дезинформацией.

Больше о фильме о принце Гарри и Меган Маркл смотрите в сюжете:

Сюжет Кикоть Катерины
Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, когда на самом деле состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон собирается нарушить королевский протокол из-за Меган Маркл Неожиданная реакция: что на самом деле думает Елизавета II об интервью Меган и Гарри
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярные статьи

Сегодня, 10:38Вкусно

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 25 марта для всех знаков зодиака: Девы и Весы, запаситесь терпением

Вчера, 19:43Вкусно

Вы умеете жарить по-настоящему вкусную картошку? 5 лайфхаков к применению

Вчера, 18:33Вкусно

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом

Вчера, 11:45Звездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

23 мартаЗвездно

Что смотреть во время локдауна? Вот 5 мини-сериалов, от которых мы в восторге

23 мартаМодно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

23 мартаВкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

23 мартаЗвездно

Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

23 мартаEvents

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

23 мартаЗвездно

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

23 мартаEvents

Как убрать ржавчину: железно надежный способ

23 мартаЗвездно

Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

23 мартаВкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

23 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

22 мартаВкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Зазимье Тины Кароль: где живет украинская певица
Зазимье Тины Кароль: где живет украинская певица
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять