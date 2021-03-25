О побеге из дворца Меган Маркл и принца Гарри снимут фильм

Это уже будет третий фильм о паре

Королевской семье не стоит расслабляться. После скандального интервью Меган Маркл и принц Гарри приготовили еще один сюрприз. О мятежной паре снимут фильм.

"Гарри и Меган: Побег из дворца". Так будет называться новый фильм о герцогах Сассекских. О съемках уже третьей ленты о королевской паре объявил американский телеканал Lifetime. В нем обещают рассказать, что на самом деле привело к разрыву супругов с монаршей семьей и переезду в Калифорнию. Правда, признаются автори, после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, сценарий пришлось переписывать.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот из видео

На днях стало известно, что принц Гарри нашел аж две работы в Кремниевой долине. Он стал директором по взаимодействию компании, которая предоставляет психологические консультации. А еще членом комиссии, которая занимается борьбой с дезинформацией.

Больше о фильме о принце Гарри и Меган Маркл смотрите в сюжете:

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