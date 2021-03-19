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Несподівана реакція: що насправді думає Єлизавета II про інтерв'ю Меган і Гаррі

Сьогодні, 19:18

Нові подробиці про реакцію Єлизавети II

Незважаючи на те що Букінгемський палац зробив офіційну заяву стосовно інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, в Мережі продовжують з'являтися нові подробиці про реакцію королівської сім'ї на одкровення бунтівної пари. Наприклад, принц Вільям і принц Чарльз в люті через вчинок Гаррі. А ось у Єлизавети II інша реакція.

Як пише Daily Mail, королева переживає за свого онука, і більше того, вона готова підтримати його приватним чином.

Єлизавета II і принц Гаррі
Єлизавета II і принц Гаррі
Фото: Getty Images

"Вона не злиться, їй просто сумно. Королівська сім'я завжди дуже переживала за принца Гаррі, і королева вважала своїм обов'язком піклуватися про нього", – розповіло джерело в Букінгемському палаці.

Також джерело додало, що Єлизавета II і принц Філіпп були дуже раді, коли в житті Гаррі з'явилася Меган. Тому що тоді вони стали "менше переживати за принца, він був щасливий".

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі збирається приїхати до Лондона після скандального інтерв'ю.

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