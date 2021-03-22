Кейт Міддлтон збирається порушити королівський протокол через Меган Маркл

Протистояння Меган і Кейт триває

Пристрасті в королівській родині продовжують кипіти. За даними британських ЗМІ Кейт Міддлтон збирається відповісти Меган Маркл після всіх звинувачень . Герцогиня Кембриджська готова навіть порушити королівський протокол. Про це повідомляє Marie Claire.

За інформацією інсайдерів, Кейт Міддлтон готується дати Меган Маркл жорсткий і максимально вичерпну відповідь. І зробить вона це всупереч Єлизаветі II, яка проти публічних розбірок. Як пишуть британські ЗМІ, дружина принца Вільяма збирається відповісти і на звинувачення королівської сім'ї в расизмі.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

"Я ніколи не бачив Кейт такої нервової. У неї навіть не було можливості сказати що-небудь на свій захист, так як вона дотримується підходу королеви – "ніколи не скаржся, нічого не пояснюй". Але справа зайшла занадто далеко ", – розповіло джерело.

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям виїхали з палацу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися