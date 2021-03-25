Дві нові роботи принца Гаррі: як тепер буде заробляти герцог Сассекський

Чоловік Меган Маркл буде працювати настартап в Кремнієвій долині та в Інстітуті по боротьбі з фейк-ньюз

За останню добу принц Гаррі, який нещодавно розповів про особисту втрату в книзі, знайшов одразу дві роботи. І обидві з них дуже близькі герцогу Сассекському. Як же буде заробляти чоловік Меган Маркл на життя – розповідаємо далі.

Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020 Фото: Getty Images

Керівник стартапа

Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що принц Гаррі стане керівником американської стартап-компанії в Кремнієвій долині. Герцог Сассекський буде головним співробітником зі зв'язків з громадськістю BetterUp – компанії по кар'єрному коучінгу та психічному здоров'ю.

Його завдання полягатиме в тому, щоб планувати благодійну діяльність, приймати стратегічні рішення по послугах компанії та активізувати необхідний діалог про психічне здоров'я.

"Я маю намір допомогти вплинути на життя людей. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку, підвищення обізнаності та покращення життя у всіх аспектах", – пояснив свій вибір роботи принц Гаррі.

Але ця робота насправді ближча для принца, ніж може здатися на перший погляд. Герцогу Сассекському з дитинства довелося відчути психологічні проблеми, включаючи трагічну загибель його матері. Плюс до всього – принц Гаррі близько 10 років служив армії та чимало часу провів в Афганістані як диспетчер військових вертольотів і пілот.

Меган Маркл і принц Гарри Фото: скриншот

Борець з дезінформацією

Друга робота, про яку повідомляє Daily Mail – в Інституті Аспена, який займається боротьбою з дезінформацією. Вже про це принц Гаррі знає не з чуток. Герцог Сассекський був запрошений на посаду як філантроп і засновник благодійної організації Archewell і працюватиме неповний робочий день. Він один з 14 членів комісії Інституту і буде періодично брати участь в засіданнях.

"Як я вже говорив, в сучасному цифровому світі ми зіткнулися з лавиною дезінформації, яка заважає ясно мислити та розуміти світ, в якому ми живемо, як окремі особистості, так і як суспільство в цілому, – прокоментував Гаррі.

Роботодавці не розкривають заробітну плату принца Гаррі.

Раніше стало відомо, коли насправді відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

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