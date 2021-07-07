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Новий кліп Моргенштерна схожий на кіно Джеймса Кемерона. Що у цей раз учудив репер (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
7 липня, 16:16
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Популярний репер випустив музичне відео на трек NOMINALO. Ролик зібрав понад 3,5 мільйона переглядів за добу і увійшов в тренди YouTube
Моргенштерн в кліпі NOMINALO
Моргенштерн в кліпі NOMINALO / Фото: Скріншот з YouTube

Репер Моргенштерн, наречена якого похвалилася новим подарунком за 446 тисяч гривень, здивував фанатів новою відеороботою. Артист випустив разючий музичний кліп з сюжетом, який нагадує фільм "Термінатор" Джеймса Кемерона, а сам репер постав в образі робота, який разом з тисячами роботів як він заробляє гроші.

Відео з'явилося на YouTube-каналі репера. На початку з'являється пародійна заставка – репер зробив власну версію Netflix – Morgenflix.

"Навіть казати нічого не буду. Просто покажіть це всім", – написав Моргенштерн в Instastories.

Новий кліп артиста дійсно відрізняється від попередніх. Моргенштерн провів пряму паралель зі своїм підходом до творчості. Головний герой робот разом з тисячами таких же як він щодня заробляє гроші та робить все, щоб постійно залишатися в трендах у глядачів. Як підсумок, кліп зібрав понад 3,5 мільйона переглядів за добу і посів перше місце в трендах YouTube.

Сам Моргенштерн визнав, що це найкраща його відеоробота за всю кар'єру.

Раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва розглядатиме справу Моргенштерна.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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