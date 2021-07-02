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Моргенштерн vs. СБУ: Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом репера

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
2 липня, 15:38
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Скандальний російський репер раніше подав до суду на Службу безпеки України. Артиста нещодавно внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальний російський репер Моргенштерн нещодавно подав до суду на Службу безпеки України. Артист вимагає, щоб йому знову дозволили в'їжджати на територію нашої країни і виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Як йдеться на офіційному сайті Окружного адміністративного суду Києва, суд розгляне позов артиста проти СБУ. Повідомляється, що дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHERN) до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці, – йдеться в повідомленні.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Раніше Моргенштерн заявив, що йому "страшно" приїжджати в Україну. Скандальний репер сказав, що в країні "відбуваються прикольні штуки", спілкуючись з прихильниками під час прямого ефіру в Instagram.

Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні, і, мабуть, всі концерти знову будуть переноситися. Більше половини артистів вже перенесли. Особливо після історії з Одесою мені банально страшно, я не буду брехати, мені страшно їхати туди, – сказав Моргенштерн.

Пізніше артист заявив, що обожнює своїх українських фанатів, і назвав їх своїми братами.

Нагадаємо, в 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт, назвавши траур "показухою".

На батьківщині артист теж встиг здобути скандальну репутацію і побувати в суді. Раніше Моргенштерна звинуватили в пропаганді наркотиків в кліпах. В результаті репера оштрафували на 1360 доларів.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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