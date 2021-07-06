Наречена Моргенштерна похвалилася новим подарунком від репера за 446 тис.грн (фото)

Російський репер Моргенштерн вирішив зробити обраниці особливий сюрприз і відвідав люксовий ювелірний магазин

Моргенштерн подарував Діларі браслет з діамантами / Фото: instagram.com/influesii

Скандальний репер Моргенштерн зараз відпочиває в Туреччині разом зі своєю нареченою Діларою та її батьками. Музикант подарував коханій коштовний ювелірний виріб. Обновкою Ділара похвалилася у себе в InstaStories .

Наречена Моргенштерна опублікувала кілька відео, на яких зняла, ювелірний виріб марки Chiaro. На розміщених кадрах вона надягає на руку отриманий в подарунок браслет з білого золота, прикрашений діамантами.

Ділара в InstaStories зазначила, що вартість прикраси 1,2 мільйона рублів (446 тисяч гривень).

Нагадаємо, нещодавно Моргенштерн роздягнувся перед батьками нареченої Ділари на борту приватного літака. Ділара зазначила, батьки спокійно відреагували на нову епатажну витівку репера.

"Коли це все відбувалося, мій тато повернувся до мене і сказав:" У мужик! У кайфує! Блін, був би я стрункішою, як в молодості, я б зараз тут розлігся і як попарився! Але я вже у віці ", – прокоментувала вона реакцію батьків.

Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розсталися, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділар знову стали парою в 2020 році, а в червні цього року кохана репера зробила йому пропозицію.

Про зіркові весілля і розлучення дивіться в сюжеті:

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