Наречена Моргенштерна одягнула футболку з Гордоном, але домалювала вуса і тату. Він відреагував

Популярний репер Моргенштерн, який раніше оголився перед батьками своєї нареченої Ділари, показав шанувальникам її ефектне вбрання. Дівчина одягнула білу футболку з принтом Дмитра Гордона, на обличчя якого маркером додала тату і вуса, як у Моргенштерна.
Кадрами репер поділився в Instastories, де показав, як його кохана, Ділара, розмальовує футболку.
"Ось, будь ласка, Дмитро, я вам пропоную колаборації одягу – Моргенштерн, Ділара і Гордон. Мені здається, чудово – оновлюйте лінієчку", – сказав репер.
Телеведучий Дмитро Гордон не забарився з відповіддю та опублікував пост в своєму Instagram-акаунті.
"Моргенштерн, як завжди, креативний. Спасибі, не очікував", – написав телеведучий, позначивши акаунт власного мерчу Gordon shop.
Така унісекс-футболка в фірмовому магазині Дмитра Гордона виставлена за 599 гривень з описом: "Футболка біла з класичним зображенням Дмитра Ілліча. Матеріал: 100% бавовна, заряд на успіх особисто від Дмитра".
Нагадаємо, що кілька місяців тому Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.
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