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Наречена Моргенштерна одягнула футболку з Гордоном, але домалювала вуса і тату. Він відреагував

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 липня, 13:02
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Російський репер продовжує веселити шанувальників епатажними витівками. Цього разу артист незвичайним шляхом запропонував співпрацю відомому українському журналістові
Дівчина Моргенштерна в футболці з принтом Дмитра Гордона
Дівчина Моргенштерна в футболці з принтом Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Популярний репер Моргенштерн, який раніше оголився перед батьками своєї нареченої Ділари, показав шанувальникам її ефектне вбрання. Дівчина одягнула білу футболку з принтом Дмитра Гордона, на обличчя якого маркером додала тату і вуса, як у Моргенштерна.

Кадрами репер поділився в Instastories, де показав, як його кохана, Ділара, розмальовує футболку.

"Ось, будь ласка, Дмитро, я вам пропоную колаборації одягу – Моргенштерн, Ділара і Гордон. Мені здається, чудово – оновлюйте лінієчку", – сказав репер.

Телеведучий Дмитро Гордон не забарився з відповіддю та опублікував пост в своєму Instagram-акаунті.

"Моргенштерн, як завжди, креативний. Спасибі, не очікував", – написав телеведучий, позначивши акаунт власного мерчу Gordon shop.

Така унісекс-футболка в фірмовому магазині Дмитра Гордона виставлена за 599 гривень з описом: "Футболка біла з класичним зображенням Дмитра Ілліча. Матеріал: 100% бавовна, заряд на успіх особисто від Дмитра".

Футболка Дмитра Гордона
Футболка Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/grdnshop

Нагадаємо, що кілька місяців тому Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Дивіться також в сюжеті, як живе українська блогерка Софія Стужук:

Раніше ми розповіли, що відомо про дівчину Моргенштерна Ділару.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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