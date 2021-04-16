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Ексчоловік Бужинської записував секс з коханками на відео, яке співачка одного разу знайшла: Я весь час плакала і прощала

Сьогодні, 15:14

Співачка Катерина Бужинська продовжує розкривати деталі свого минулого шлюбу. Стосунки з продюсером були болючими для зірки, але дещо стало останньою краплею

Співачка Катерина Бужинська, яка минулої осені шокувала правдою про свій перший шлюб з продюсером Юрієм Квеленковим, тепер заявила про його зради. За словами співачки, її колишній чоловік не тільки займався любов'ю з іншими жінками, а й записував це на відео. У підсумку Катерина знайшла касети, що і стало останньою краплею.

У новому випуску проєкті "Позаочі", опублікованому на YouTube, Катерина Бужинська зізналася, що коли була одружена з Юрієм Квеленковим, який старший за неї на 20 років, вона терпіла знущання. І мова не тільки про фізичне насильство, про яке Бужинська вже ділилася з публікою, а про жорстку дієту. Щоб перетворити Катерину в "елітну співачку", продюсер змушував її є один сир.

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська
Фото: Instagram/buzhynska

"Схудла на 10 кг. Важила 42 кілограми при зрості 165 см! У мене був хворобливий вигляд. Але він вважав, що я стану супергарною, якщо буду дуже худою", – розповіла Катерина Бужинська.

Катерина описує той період їхнього сімейного життя як "жорсткий патріархат".

"У нашій родині панував жорсткий патріархат. Юрій мені навіть забороняв спілкуватися з іншими людьми. Тобто я не спілкувалася ні з ким – ні з мамою, ні з подружками. Я була закрита у квартирі та цілими днями репетирувала", – сказала вона.

Останньою краплею в їхніх токсичних стосунках став не аборт, на який Юрій переконав піти артистку, а відеокасети з порно. На них Юрій займався любов'ю з іншими.

"Пам'ятаю, на якихось гастролях він закрутив роман з дівчинкою з балету. Я тоді виходила на сцену зі сльозами на очах. Не могла це пережити. Якби я його не любила, якби у мене були тільки якісь корисливі цілі, мені було б все одно. А так – я весь час плакала і прощала. Якщо любиш, то все можна пробачити. А Юра, судячи з вчинків, мене не любив", – поділилася співачка.

Тепер через роки співачка називає шлюб з Юрієм Квеленковим серіалом "Санта-Барбара". Зараз у неї троє дітей і коханий чоловік, тому минуле залишилося позаду.

Катерина Бужинська з сім'єю
Катерина Бужинська з сім'єю
Фото: Instagram/buzhynska

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