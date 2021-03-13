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Тоню Матвієнко помітили в обіймах чоловіка, і це не Мірзоян

Сьогодні, 09:14

Тоня Матвієнко записала спільний трек з Романом Скорпіоном

Тоня Матвієнко в ніжних обіймах не свого чоловіка презентувала нову пісню. Виконавиця, яка раніше розповіла про домагання лікаря, записала спільний трек з романом Скорпіоном, для якого цей дует став першим.

Ідея записати пісню разом належить Роману. За його словами, Тоня майже відразу погодилася співати разом.

"Наша співпраця була дуже легкою. Один день у Львові, одна репетиція, одна фотосесія і готово", – розповів артист.

, (@ Roman.skorpion_official)

Зворушлива пісня про кохання, зізнається, Тоня, резонує з нею, і перш за все, нагадує про чоловіка – Арсена Мірзояна. А що вона відчуває до Романа?

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"Сам Рома імпонує мені як людина. Він світлий, позитивний, творчий. Працюючи на студії швидко знайшли спільну мову. Було дуже комфортно працювати з ним", – ділиться Тоня Матвієнко.

Сингл "Я нікому тебе не віддам" увійде до майбутнього альбому Романа Скорпіона, прем'єра якого запланована на осінь.

Раніше Тоня Матвієнко розповіла про вчинок 21-річної дочки .

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