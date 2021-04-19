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Після важкої хвороби Євгенія Власова вперше за 10 років заспівала свій хіт на великій сцені (відео)

Сьогодні, 11:13

Співачка Євгенія Власова, яка попрощалася з шоу-бізнесом, знову повернулася на велику сцену і зворушила своїм виступом. Артистка заспівала з підопічною Олега Винника

Вперше за 10 років співачка Євгенія Власова, яка пережила важкі випробування, повернулася на велику сцену. Зірка виступила в півфіналі "Голосу країни 11" разом із підопічною Олега Винника, Галиною Куришко.

На відео, опублікованому на YouTube-каналі "Голосу країни", Євгенія Власова та Галина Куришко чуттєво виконали хіт "Я живая река", який Власова вперше заспівала у 2002 році.

Євгенія Власова заспівала з Галиною Куришко
Євгенія Власова заспівала з Галиною Куришко
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Після виступу Євгена зізналася, що виступ вийшов дуже хвилюючим. А Галина Куришко назвала "великим щастям" їхній дует із Євгенією Власовою.

"Євгенії Власової не було на сцені близько 10 років. І це велике щастя співати з нею на одній сцені", – сказала Галина Куришко.

У своєму Instagram-акаунті Євгенія Власова поділилася емоціями від виступу на шоу.

"Сказати, що я хвилювалася – нічого не сказати. Але боротися з хвилюванням не стала, я прийняла це як факт і пішла в цей стан, як у холодну ополонку", – написала Власова.

Співачка зазначила, що всі "було як вперше" і щиро подякувала кожному з суддів, які тепло її зустріли.

"Я не можу сказати, що мене тягне назад в шоу-бізнес. Але такі подорожі змушують серце битися частіше, як і ваші повідомлення у директ. Якби не ви, я б і не знала, що вмію так. Дякую вам всім! Це було прекрасно!" – написала Євгенія.

Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Нагадаємо, що Євгенія Власова у 2017 році потрапила в реанімацію, у результаті чого перенесла чотири операції. До цього співачка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням і пройшла курс хіміотерапії. Після всіх випробувань артистка не повернулася на велику сцену і на якийсь час попрощалася з шоу-бізнесом.

Раніше чоловік Ольги Сумської запально заспівав хіт Олега Винника "Вовчиця".

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співачка Євгенія Власова Голос країни 11
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