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Нікіта Добринін став ведучим російського "Холостяка"

Сьогодні, 15:16

Український ведущий буде допомагати Тіматі побудувати стосунки на проєкті

Якщо вчора виникало питання, що Микита Добринін робив на зйомках російського шоу "Холостяк" , то сьогодні є відповідь. Герой українського "Холостяка" став ведучим російського проєкту.

В Instagram на офіційній сторінці проєкта повідомили, що Нікіта Добринін допомагатиме герою російського "Холостяка" Тіматі знайти своє кохання на шоу.

Нікіта Добринін і Тіматі
Нікіта Добринін і Тіматі
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

"У цьому проекті я знаю все до дрібниць, знаю, як вчинити краще, що підказати холостяку, направити його в якихось моментах, як його підтримати – що вкрай важливо! Холостяку дуже потрібна підтримка на проєкті ", – цитує слова Добриніна російське видання.

Нагадаємо, Нікіта Добринін сам був учасником "Холостяка -9". У фіналі він вибрав Дашу Квіткова. Хоч багато хто і не вірили в їх союз, але вони стали єдиною парою в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту. Незабаром у пари народиться первісток.

Раніше ми розповідали історію кохання Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

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