Никита Добрынин – ведущий российского "Холостяка": как отреагировали в Сети
Не все одобрительно отнеслись к новости об участии украинской звезды в российском проекте
Герой девятого сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин стал ведущим российской версии проекта. Известно, что в российском "Холостяке" в новом сезоне Никита будет помогать искать любовь рэперу Тимати. При этом в Сети мнения разделились на два лагеря. Одни сочли поступок Никиты Добрынина предательством по отношению к Украине, другие же – обрадовались, что увидят его в шоу в качестве ведущего.
В последние годы украинские звезды, которые принимают предложения выступать в России или участвовать в местных шоу, нередко попадают под волну гнева и хейта. Посмотрим, что пишут в соцсетях насчет участия Добрынина в российском "Холостяке".
Прямо в комментариях под свежим постом Никиты Добрынина в Instagram написали:
"Сдается мне, пора вам начинать собирать чемоданы в Россию".
"Грустно. Понятно, что деньги нужны всем, но не в Русь же! Поступки говорят за людей. Значит ему пофиг, где зарабатывать".
"Ну, если тут не востребован, надо хоть где-то деньги зарабатывать. У него скоро наследник родится, деньги и нужны. Куда позвали, туда и побежал", – написали в комментариях.
"Печально... Все-таки такая ситуация в стране... и тут "наш" и "туда"...".
"Это неправильно. У нас война на востоке".
Однако были и те пользователи, которые обрадовались, что увидят Никиту Добрынина в качестве ведущего российского "Холостяка".
"Какая же это приятная новость. Никита, держим за тебя кулачки".
"Класс, очень рада, что будет Никита. Он лучший".
"Здорово, Никита молодец. Ждем".
"Никита классный. Думаю, с ним передача заиграет новыми красками".
Некоторые пользователи, к слову, только узнали об этой новости и поинтересовались у самой супруги Никиты, Дарьи Квитковой.
Напомним, что ранее украинская певица MARUV была замечена в компании Киркорова и Ани Лорак в Москве
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