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Никита Добрынин – ведущий российского "Холостяка": как отреагировали в Сети

Сегодня, 19:26

Не все одобрительно отнеслись к новости об участии украинской звезды в российском проекте

Герой девятого сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин стал ведущим российской версии проекта. Известно, что в российском "Холостяке" в новом сезоне Никита будет помогать искать любовь рэперу Тимати. При этом в Сети мнения разделились на два лагеря. Одни сочли поступок Никиты Добрынина предательством по отношению к Украине, другие же – обрадовались, что увидят его в шоу в качестве ведущего.

В последние годы украинские звезды, которые принимают предложения выступать в России или участвовать в местных шоу, нередко попадают под волну гнева и хейта. Посмотрим, что пишут в соцсетях насчет участия Добрынина в российском "Холостяке".

Никита Добрынин и Тимати
Никита Добрынин и Тимати
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Прямо в комментариях под свежим постом Никиты Добрынина в Instagram написали:

"Сдается мне, пора вам начинать собирать чемоданы в Россию".

Скриншот Instagram

"Грустно. Понятно, что деньги нужны всем, но не в Русь же! Поступки говорят за людей. Значит ему пофиг, где зарабатывать".

Скриншот Instagram

"Ну, если тут не востребован, надо хоть где-то деньги зарабатывать. У него скоро наследник родится, деньги и нужны. Куда позвали, туда и побежал", – написали в комментариях.

"Печально... Все-таки такая ситуация в стране... и тут "наш" и "туда"...".

"Это неправильно. У нас война на востоке".

Скриншот Instagram

Однако были и те пользователи, которые обрадовались, что увидят Никиту Добрынина в качестве ведущего российского "Холостяка".

"Какая же это приятная новость. Никита, держим за тебя кулачки".

"Класс, очень рада, что будет Никита. Он лучший".

"Здорово, Никита молодец. Ждем".

"Никита классный. Думаю, с ним передача заиграет новыми красками".

Скриншот Instagram

Некоторые пользователи, к слову, только узнали об этой новости и поинтересовались у самой супруги Никиты, Дарьи Квитковой.

Скриншот Instagram

Напомним, что ранее украинская певица MARUV была замечена в компании Киркорова и Ани Лорак в Москве

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