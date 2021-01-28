Памела Андерсон таємно вийшла заміж за свого охоронця (фото)

Весілля відбулося на острові Ванкувер

Зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон, яка раніше пішла з соцмереж, вийшла заміж в п'яте. Обранцем акторки став її охоронець Ден Хейхерст, з яким вона почала роман рік тому.

Як повідомляє Daily Mail, таємне весілля відбулося в рідному селищі зірки – Ледісміт на острові Ванкувер. До речі, саме тут одружилися батьки Памели Андерсон і здається, це щасливе місце, бо вони все ще разом.

Памела Андерсон вийшла заміж за охоронця Фото: Скріншот из Daily Mail

"Я вийшла заміж на власності, яку купила у бабусі й дідуся 25 років тому. Тут одружилися мої батьки, і вони все ще разом. Я відчуваю, що завершила повне коло", – сказала сама Памела Андерсон.

Подружжя вирішило не проводити масштабне весілля, а зіграти романтичну і затишну церемонію.

53-річна Памела Андерсон обрала спокусливе весільну сукню з фатіновою спідницею, корсетом і декольте.

Памела Андерсон і Ден Хейхерст Фото: Скріншот из Daily Mail

"Я саме там, де повинна бути – в обіймах чоловіка, який мене щиро кохає", – додала Памела Андерсон.

Виявилося, що весілля відбулося ще у Святвечір.

Памела Андерсон вийшла заміж в п'ятий раз Фото: The Daily Mail

Кільця молодят були теж лаконічними та без дорогоцінних діамантів.

Памела Андерсон Фото: Скріншот из Daily Mail

Памела Андерсон Фото: Скріншот из Daily Mail

Звичайно ж, на весіллі у Памели Андерсон був веганський торт, оскільки зірка за рослинне харчування.

Торт на весіллі у Памели Андерсон Фото: The Daily Mail

Весілля Памели Андерсон Фото: The Daily Mail

Памела Андерсон точно не відповіла на питання, де і як проведуть вони медовий місяць. Замість цього акторка сказала, що кожен день для них – це медовий місяць.

Відомо, що Дену Хейхерсту за 40. За професією він будівельник, а зараз працює в місцевому заповіднику для тварин. Подружжя познайомилося на самому початку карантину торік і майже одразу почали жити в рідному селищі акторки.

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