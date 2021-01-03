Оце форми! Напівроздягнена Анна Сєдокова затьмарила собою чоловіка (фото)

Для фото співачка позувала в білизні

У вересні минулого року Анна Сєдокова вийшла заміж втрете. Її обранцем став латвійським баскетболіст Яніс Тімма. У своєму Instagram-акаунті співачка поділилася відвертим спільним фото з коханим.

Для знімка Сєдокова одягла на себе блакитну нижню білизну і панчохи. Ми вже бачили подібну фотографію пари, але не проти подивитися на фігуру Анни знову.

Анна Седокова і Яніс Тімма Фото: instagram.com/annasedokova

"Погана новина – час летить непомітно. Хороша новина в тому, що ти пілот", – підписала свій пост Сєдокова.

Про роман Анни Сєдокової і Яніса Тімми стало відомо влітку 2019 року. Восени пара перестала приховувати свої стосунки, тоді ж і з'ясувалося, що у бойфренда зірки є дружина і син. У липні 2020 року баскетболіст зробив пропозицію руки і серця Анні.

Детальніше про весілля Седокової і Тімми дивіться в ролику:

Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова в свій день народження розповіла про проблеми зі здоров'ям.

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