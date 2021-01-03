Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оце форми! Напівроздягнена Анна Сєдокова затьмарила собою чоловіка (фото)

3 січня, 16:25

Для фото співачка позувала в білизні

У вересні минулого року Анна Сєдокова вийшла заміж втрете. Її обранцем став латвійським баскетболіст Яніс Тімма. У своєму Instagram-акаунті співачка поділилася відвертим спільним фото з коханим.

Для знімка Сєдокова одягла на себе блакитну нижню білизну і панчохи. Ми вже бачили подібну фотографію пари, але не проти подивитися на фігуру Анни знову.

Анна Седокова і Яніс Тімма
Анна Седокова і Яніс Тімма
Фото: instagram.com/annasedokova

"Погана новина – час летить непомітно. Хороша новина в тому, що ти пілот", – підписала свій пост Сєдокова.

Читайте також:
У Мережі з'явилися рідкісні кадри молодшої дочки Анни Сєдокової: як зараз виглядає дівчинка

Про роман Анни Сєдокової і Яніса Тімми стало відомо влітку 2019 року. Восени пара перестала приховувати свої стосунки, тоді ж і з'ясувалося, що у бойфренда зірки є дружина і син. У липні 2020 року баскетболіст зробив пропозицію руки і серця Анні.

Детальніше про весілля Седокової і Тімми дивіться в ролику:

Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова в свій день народження розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Шок або природність? Вагітна Василиса Фролова знялася повністю голою Молодша сестра Кім Кардаш'ян показала апетитні форми в басейні: фото Сальма Гаєк показала пишний бюст в бікіні і попрощалася з 2020 роком (фото)
Анна Сєдокова фигура звезд

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти