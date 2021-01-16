Вагітна Репяхова назвала нову дату весілля з Віктором Павликом

Пара вирішила все ж зіграти пишне свято

Віктор Павлик та його молода дружина Катерина Репяхова, яка нещодавно розповіла, що вагітна, вирішили вдруге зіграти весілля. Взагалі це буде їхнє перше свято, так як у травні вони таємно розписалися в РАГСі, а відзначити одруження з гостями їм не вдалося через пандемію.

Про те, на яку дату Репяхова та Павлик перенесли весілля, Катя розповіла в Instastories. За її словами, це станеться в листопаді цього року.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

"Планую весілля на листопад 2021 року. Може 4 листопада – день нашого знайомства (6 років буде)", – повідомила фоловерів дівчина.

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На весілля для обраниці Віктора Павлика пошили дві сукні: в одній Катя позувала на розписі в РАГСі та для романтичної фотосесії, а друге вбрання вона нікому не показувала. Ймовірно, в ньому Репяхова і з'явиться на майбутньому весіллі.

Нещодавно Катя Репяхова показала вагітний живіт в купальнику.

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