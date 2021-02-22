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Незвичайний склад: Винник, Потап, Мейхер, Горбунов і Позитив записали спільний трек

Сьогодні, 19:12

Артисти записали пісню українською мовою

Українські зірки вміють дивувати. Важко уявити в одній пісні таких різних артистів – Потапа, Олега Винника, Надію Мейхер, Позитива, Юрія Горбунова і циганський театр "Романс". Але тепер не потрібно представляти, досить просто подивитися новий кліп на пісню "На щастя", яка стала саундтреком фільму "Скажені весілля – 3".

За сюжетом відеокліпу, в кінотеатрі зібралися Потап, Юрій Горбунов, Позитив, Надія Мейхер і улюблені актори найуспішнішою української комедії, щоб подивитися прем'єру триквела: запаслися попкорном, зайняли свої місця в залі і ... тут почалося щось по-справжньому божевільне! Кіносеанс перетворився в божевільний свято з циганським присмаком. Всіх так захопила атмосфера фільму, що навіть Олега Винника не дочекалися, однак пообіцяли сходити на фільм ще і з ним знову!

"Автор пісні Потап, як і завжди, впорався із завданням не на сто, а на двісті відсотків. Сподіваємося, що композиція "На щастя" стане не просто хітом, а новим гімном українських весіль ", – сказав Юрій Горбунов.

Ну стане гімном чи ні, покаже час. А як пісня прозвучить у фільмі, можна буде дізнатися, сходивши в кіно.

З 25 лютого третя частина "Скажені весілля" вже в прокаті.

Поки можна подивитися нового в YouTube оригінального влогера-пенсіонера. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

Раніше Олег Винник зробив несподівану заяву.

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