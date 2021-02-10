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Олег Винник розповів про дуже незвичайне хобі: "Це для мене терапія"

Сьогодні, 19:26

Співак захоплювався цим ще в студентські роки

Український співак і один з детективів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник розповів про своє захоплення, яке є для нього терапією.

Виявилося, що раніше Олег любив майструвати прикраси і навіть меблі. Він вже точно зуміє здивувати свою кохану в День святого Валентина. До речі, ми підготували цілих 14 варіантів, як провести це свято.

"Ще в студентські роки, на початку 90-х, зацікавився виготовленням жіночої біжутерії. Вручну випилював лобзиком дерев'яні хрестики, потім спробував їх продавати. На виручені гроші купив невеликий деревообробний верстат. Для мене дерево в руках те саме коштовних каменів. Вибрати сорт, знайти правильний стовбур потрібного кольору, висушити – це як терапія. Дуже люблю запах яблуні. Коли починаєш її натирати – аромат приголомшливий! Пізніше, в 2000-х, з дуба робив меблі для своєї квартири. Але з тих пір не повертався до цього заняття. Сподіваюся, все ще попереду", – поділився Олег Винник в інтерв'ю журналу "Теленеделя".

Олег Винник
Олег Винник
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Олег – єдиний з п'яти зіркових детективів, кому вдалося побувати на місці учасників "Маски". У першому ефірі він був в костюмі Буйвола.

"Дуже цікаво брати участь в шоу саме в ролі таємничого героя. На кожен ефір потрібно готувати нову композицію. Я витратив тиждень, вибираючи музичний матеріал. Це титанічна праця. Можу собі уявити, скільки безсонних ночей провели інші учасники – і все для того, щоб зробити гідний продукт. Про фіналістів і не кажу: 12 ефірів – 12 абсолютно різних за стилем пісень. І постійно потрібно співати так, щоб ще більше заплутати детективів і глядачів. З точки зору творчого процесу я б з величезним інтересом пройшов дистанцію до кінця. Але якщо говорити про саму маску, перебувати в костюмі, де надзвичайно жарко і задушливо – то ще випробування", – розповів виконавець.

Нагадаємо, зоряний детектив шоу "Маска" Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду.

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