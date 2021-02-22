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Необычный состав: Винник, Потап, Мейхер, Горбунов и Позитив записали совместный трек

Сегодня, 19:12

Артисты записали песню на украинском языке

Украинские звезды умеют удивлять. Трудно представить в одной песне таких разных артистов – Потапа, Олега Винника, Надежду Мейхер, Позитива, Юрия Горбунова и цыганский театр "Романс". Но теперь не нужно представлять, достаточно просто посмотреть новый клип на песню "На щастя", которая стала саундтреком фильма "Скаженного весілля – 3".

Согласно сюжету видеоклипа, в кинотеатре собрались Потап, Юрий Горбунов, Позитив, Надежда Мейхер и любимые актеры самой успешной украинской комедии, чтобы посмотреть премьеру триквела: запаслись попкорном, заняли свои места в зале и ... тут началось что-то по-настоящему сумасшедшее! Киносеанс превратился в безумный праздник с цыганским привкусом. Всех так захватила атмосфера фильма, что даже Олега Винника не дождались, однако пообещали сходить на фильм еще и с ним снова!

"Автор песни Потап, как и всегда, справился с задачей не на сто, а на двести процентов. Надеемся, что композиция "На щастя" станет не просто хитом, а новым гимном украинских свадеб", – сказал Юрий Горбунов.

Ну станет гимном или нет, покажет время. А как песня прозвучит в фильме, можно будет узнать, сходив в кино.

С 25 февраля третья часть "Скаженого весілля" уже в прокате.

Пока можно посмотреть нового в YouTube оригинального влогера-пенсионера. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее Олег Винник сделал неожиданно заявление.

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