Переможниця Євробачення знялася в нижній білизні Ріанни. Є чим здивувати

Кончіта Вурст хоче стати амбассадоркою відомого бренду

Кончіта Вурст, вона ж Томас Нойвірт, любить епатувати публіку яскравими фотографіями. нещодавно знаменитість з абсолютно новою зовнішністю показала фото в одній масці.

На цей раз переможниця "Євробачення-2014" опублікувала результат фотосету у нижній білизні бренду SavagexFenty by Rihanna. Знімки вийшли вражаючі.

А ми нагадаємо, що у нас є календар квітневих свят, де зібрані класні ідеї для подарунків на цей місяць. Попереду дуже багато важливих дат.

На фото Кончіта позує в білому комплекті з корсету, стрінгів, панчохах на поясі і білих рукавичках.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Співачка також одягла блакитний комплект зі свіжої колекції від Ріанни, додавши до нього червоні туфлі на шпильці.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Ще один наряд – квітковий. Тут і слова зайві.

Фото: instagram.com/conchitawurst

Нагадаємо, раніше Кончіта Вурст показала епатажні БДСМ-образи .

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