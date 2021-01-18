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Анастасія Волочкова оголилася біля ікони святої (фото)

Сьогодні, 12:31

Скандальна балерина сфотографувалася в одному купальнику

Анастасія Волочкова, яка повторила своє голе фото на пляжі, недарма закрила коментарі на своїй сторінці в Instagram, тому що після недавньої фотографії вона точно потрапила б у черговий скандал.

Справа в тому, що балерина виклала в профілі знімок, на якому показала себе в купальнику. При цьому в кадр потрапила ікона з ликом святої.

Фото: instagram.com/volochkova_art

У Мережі ця фотографія вже наробила шуму, а ЗМІ пишуть, що Волочкова таким чином могла образити почуття віруючих – адже на селфі вона більш роздягнена, ніж одягнена.

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На іконі зображена Феодора – це візантійська імператриця, дружина імператора Юстініана I. Православна і католицька церкви вважають її святою.

Анастасія Волочкова любить епатувати публіку своїми шпагатами і голими танцями. Нещодавно вона в одному лише бікіні знялася біля басейну, сховавши за собою свого коханого чоловіка.

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