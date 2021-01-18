Анастасія Волочкова оголилася біля ікони святої (фото)
Скандальна балерина сфотографувалася в одному купальнику
Анастасія Волочкова, яка повторила своє голе фото на пляжі, недарма закрила коментарі на своїй сторінці в Instagram, тому що після недавньої фотографії вона точно потрапила б у черговий скандал.
Справа в тому, що балерина виклала в профілі знімок, на якому показала себе в купальнику. При цьому в кадр потрапила ікона з ликом святої.
У Мережі ця фотографія вже наробила шуму, а ЗМІ пишуть, що Волочкова таким чином могла образити почуття віруючих – адже на селфі вона більш роздягнена, ніж одягнена.
На іконі зображена Феодора – це візантійська імператриця, дружина імператора Юстініана I. Православна і католицька церкви вважають її святою.
Анастасія Волочкова любить епатувати публіку своїми шпагатами і голими танцями. Нещодавно вона в одному лише бікіні знялася біля басейну, сховавши за собою свого коханого чоловіка.
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