Настя Каменських показала перше фото з мамою після смерті батька

Батька Каменських не стало 25 січня

У понеділок, 25 січня, Настя Каменських повідомила, що пішов з життя її 81-річний батько Олексій Жмур. Настя опублікувала перше фото з мамою після трагедії.

На знімку, який Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram, вона обіймає свою матір Лідію, що стоїть спиною до камери.

"Немає в світі місця теплішого і спокійнішого, ніж в обіймах мами", – підписала фото Настя.

Настя Каменських з матір'ю Лідією Фото: instagram.com/kamenskux

У коментарях до посту шанувальники Насті знову висловили їй співчуття: "Настенько, тримайтеся! Щиро шкода Вас і шкода, що пішла з життя така прекрасна людина, яка виховала і подарувала світові таку дивовижну дівчину, як Ви", "Тримайся, Настюшо! Обійми маму за нас усіх", "Мої співчуття, тримайтеся, дівчатка".

Ми також повідомляли, що пішов з життя знаменитий кінопродюсер Альберто Грімальді.

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