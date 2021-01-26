Настя Каменских показала первое фото с мамой после смерти отца

Отца Каменских не стало 25 января

В понедельник, 25 января, Настя Каменских сообщила, что ушел из жизни ее 81-летний отец Алексей Жмур. Настя опубликовала первое фото с мамой после трагедии.

На снимке, который Каменских разместила на своей странице в Instagram, она обнимает свою мать Лидию, стоящую спиной к камере.

"Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы", – подписала фото Настя.

Настя Каменских с матерью Лидией Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях к посту поклонники Насти снова выразили ей соболезнования: "Настенька, держитесь! Искренне жаль Вас и жаль, что ушел из жизни такой прекрасный человек, который воспитал и подарил миру такую удивительную девушку, как Вы", "Держись, Настюша! Обними маму за нас всех", "Мои соболезнования, держитесь, девочки".

Мы также сообщали, что ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди.

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