Настя Каменських показала кращу подругу: "14 років не можемо наговоритися" (фото)
Каменських опублікувала фото з дружиною Позитиву
Співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з найкращою подругою. На знімку артистка позує разом з Ганною Андрійчук-Завгородньою, дружиною позитив (Олексія Завгороднього) дуету, що розпався – "Время и Стекло".
На знімку дівчата розташувалися біля новорічної ялинки та подарунків. Кадр Настя супроводила зворушливими словами.
"Спасибі Всесвіту за мою подругу! Таку іншу і особливу, і одночасно схожу на мене! Вже більше 14 років не можемо наговоритися і насміятися одна з одною! Люблю", – написала Каменських.
Анна, в свою чергу, опублікувала таке ж фото в Instastories і підписала його "sister" (з англ. – сестра).
Нагадаємо, Настя Каменських змінилася до невпізнання з новою зачіскою. Раніше ми писали, що Настя Каменських випустила новий трек.
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