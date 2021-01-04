Настя Каменських показала кращу подругу: "14 років не можемо наговоритися" (фото)

Каменських опублікувала фото з дружиною Позитиву

Співачка Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з найкращою подругою. На знімку артистка позує разом з Ганною Андрійчук-Завгородньою, дружиною позитив (Олексія Завгороднього) дуету, що розпався – "Время и Стекло".

На знімку дівчата розташувалися біля новорічної ялинки та подарунків. Кадр Настя супроводила зворушливими словами.

"Спасибі Всесвіту за мою подругу! Таку іншу і особливу, і одночасно схожу на мене! Вже більше 14 років не можемо наговоритися і насміятися одна з одною! Люблю", – написала Каменських.

Настя Каменських і Ганна Андрійчук-Завгородня Фото: instagram.com/kamenskux

Анна, в свою чергу, опублікувала таке ж фото в Instastories і підписала його "sister" (з англ. – сестра).

Скріншот: instagram.com/annchuk

Нагадаємо, Настя Каменських змінилася до невпізнання з новою зачіскою. Раніше ми писали, що Настя Каменських випустила новий трек.

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