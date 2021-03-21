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"Більше зніматися не буду": блогерка прокоментувала свій виліт з "Холостяка-11"

Сьогодні, 11:47

У третьому випуску романтичне шоу покинула Надін Медведчук

У третьому випуску романтичного реаліті "Холостяк-11" Михайло Залівако попрощався з кількома дівчатами. Серед них була блогерка Надін Медведчук. Головному герою здалося, що дівчина прийшла на шоу не заради любові, а заради піару.

Надін нерідко брала участь в популярних ТВ-проєктах. Коли Михайло запитав у дівчини, чому вона прийшла на "Холостяк", вона відповіла, що вже кілька разів пробувала пройти кастинг на цей проєкт і вірить, що реаліті-шоу – найкраще місце для пошуку кохання.

Скріншот з відео

Холостяк сказав Надін, що в курсі того, що вона брала участь у шоу "Одруження наосліп", і запитав, чому вона приховала цей факт від нього. Та відповіла, що у неї є багато історій, про які Михайло ще не знає.

"Проєкт тривав сім днів. Там проводили церемонію, вона не офіційна, але після ми з ним не бачилися жодного разу. Я не побудувала на проєкті відносин, і після нього – теж", – поділилася Медведчук.

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Холостяк вирішив, що у Надін виробилася звичка ходити по шоу, і що без них вона вже не може.

"У мене все одно таке враження залишилося, що ти шукаєш публічних стосунків", – сказав Михайло дівчині, а потім проводив її до виходу.

Надін засмутилася, що їй довелося покинути шоу, вона зізналася, що з першого моменту, коли побачила Михайла, зрозуміла, що він – її рідна душа, і що вона вже бачила їхнє весілля в своїх мріях.

Надін Медведчук
Надін Медведчук
Фото: instagram.com/nadin5_

В Instagram вже колишня учасниця шоу "Холостяк-11" написала, що була готова до того, що її будуть засуджувати за участь в проекті, і що це був дуже емоційний період її життя.

"Я залишаюсь доброю, наповненою любов‘ю і вільною людиною в своїй сутності, незалежно від того, що про мене думають і що про мене говорять. Ніколи не потрібно сумніватися в своїй цінності і в красі своєї правди.", – пише Надін.

Раніше порнозірка з "Холостяка" зробила відверте зізнання.

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