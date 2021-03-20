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"Холостяк-11": хто залишив проєкт у третьому випуску

Сьогодні, 00:52

Дізнайтеся, кого Михайло Залівако відправив додому

Оскільки головний герой проєкту "Холостяк-11" Михайло Залівако в першому випуску залишив всіх дівчат на проєкті, тепер в кожному епізоді реаліті залишає чимало учасниць.

Так сталося і в цьому випуску. У нашому матеріалі дізнайтеся, хто і чому відправився додому, не отримавши заповітну троянду. На проєкті залишилося 12 учасниць.

Першою в третьому епізоді "Холостяка-11" проєкт залишила порноактриса Адель Асанті. Дівчина сама виявила бажання поїхати додому, оскільки більше не могла перебувати в одному будинку з іншими учасницями.

Фото: СТБ

Під час особистого спілкування з Михайлом Христина не змогла відповісти конкретно на жодне з його запитань. Дівчина не змогла пояснити, навіщо прийшла на проєкт. Залівако вирішив відправити її додому.

Фото: СТБ

Ще одна дівчина, яка не отримала троянду – художниця Ольга. Вона говорила загадками, нерідко давала зрозуміти, що вважає себе краще за інших, а на питання Михайла не дала жодної чіткої відповіді. Холостяка збентежило, що Оля ухилятися від відповідей і не захотіла відкритися йому.

Фото: СТБ

Юля теж здалася Михайлові закритою і не до кінця щирою.

Фото: СТБ

Не отримала заповітну троянду і 36-річна бізнесвумен Алла (Алла Пална, як багато хто її називає). Холостяк побажав Аллі "полюбити себе" і дозволити собі бути слабкою, довірившись чоловікові.

"Вона не готова покладатися на чоловіка, а мені потрібна жінка, яка зможе мені довіритися", – сказав Михайло.

Фото: СТБ

Михайло не дав троянду і Алісі. З нею він спілкувався більше за всіх, однак він не побачив іскру між ними.

Фото: СТБ

Вирушила додому і блогерка Надін. Холостяку здалося, що дівчина прийшла на шоу не заради любові, а заради публічних стосунків. Надін нерідко брала участь у різних ТВ-проєктах. Коли Михайло запитав у дівчини, чому вона прийшла на "Холостяк", вона відповіла, що вже кілька разів пробувала пройти кастинг на цей проєкт і вірить, що ТБ – найкраще місце для пошуку кохання.

Фото: СТБ

Несподіваний момент – 23-річна Лола засмутилася, що проєкт залишила Аліса. Через стрес і відсутність друзів і підтримки на проєкті вона вирішила залишити "Холостяк" добровільно. Інших учасниць вона назвала "лицемірними".

Фото: СТБ

Раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск шоу "Холостяк-11".

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Холостяк 11 Михайло Залівако
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