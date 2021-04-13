На мене всі ображалися: Анастасія Приходько розповіла, як приховувала вагітність
Співачка нещодавно стала мамою втрете. За її словами, під час вагітності вона не ходила в гості і не зустрічалася з друзями
Анастасія Приходько нещодавно стала мамою втрете і вперше показала фото з дитиною. Пізніше в Instastories співачка зізналася, що на неї ображалися близькі, тому що вона майже весь час сиділа вдома, приховуючи вагітність.
"На мене ображалися, я не ходила на дні народження, я не ходила на заходи, тусовки, я весь час сиділа вдома і їздила на "Маску", – розповіла артистка.
Вона також зізналася, що про вагітність дізналася вже в процесі підготовки гіпершоу, після того, як підписала контракт.
У Приходько також поцікавилися, як вона приховувала живіт на шоу "Маска" на телеканалі "Україна".
"Костюм спеціальний не шили. Просто ззаду він був корсетного варіанту – його можна було затянути, а мені просто його не затягували", – розповіла Анастасія.
Раніше відомий режисер заявив, що Анастасії Приходько потрібна допомога фахівця.
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