На мене всі ображалися: Анастасія Приходько розповіла, як приховувала вагітність

Співачка нещодавно стала мамою втрете. За її словами, під час вагітності вона не ходила в гості і не зустрічалася з друзями

Анастасія Приходько нещодавно стала мамою втрете і вперше показала фото з дитиною. Пізніше в Instastories співачка зізналася, що на неї ображалися близькі, тому що вона майже весь час сиділа вдома, приховуючи вагітність.

"На мене ображалися, я не ходила на дні народження, я не ходила на заходи, тусовки, я весь час сиділа вдома і їздила на "Маску", – розповіла артистка.

Скріншот: instagram.com/stories/prykhodko_official

Вона також зізналася, що про вагітність дізналася вже в процесі підготовки гіпершоу, після того, як підписала контракт.

У Приходько також поцікавилися, як вона приховувала живіт на шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Анастасія Приходько на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"Костюм спеціальний не шили. Просто ззаду він був корсетного варіанту – його можна було затянути, а мені просто його не затягували", – розповіла Анастасія.

Раніше відомий режисер заявив, що Анастасії Приходько потрібна допомога фахівця.

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