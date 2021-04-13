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Підписники Каті Осадчої побачили вагітний живіт на її фото у відвертій сукні

Сьогодні, 14:25

У прямому ефірі шоу телеведуча з'явилася в відкритій сукні, яка зробила акцент на її кругленькому животику. Фоловери закидали зірку питаннями в коментарях

У дружини Юрія Горбунова, який зізнався, що не комплексує через свій зріст, телеведучої Каті Осадчої розгледіли кругленький животик. У прямому ефірі шоу "Голос країни" зірка постала перед телекамерами в відвертій сукні, спровокувавши нові чутки про свою вагітність.

Для шоу Катя Осадча обрала елегантну коротку сукню від українського дизайнера Mila Nova. Повітряне вбрання підкреслило струнку фігуру телеведучої, але водночас не приховало область її животика. У коментарях до посту Осадчої в Instagram фоловери почали обговорювати її стан.

Катерина Осадча
Катерина Осадча
Фото: instagram.com/kosadcha

Варто зазначити, що чутки про поповнення в родині Горбунова та Осадчої ходять вже давно. Попри те, що подружжя вже виховує одну дитину – Івана, багато хто впевнений, що зіркові батьки готові до народження ще одного малятка.

Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

У коментарях написали:

  • "Катерина, вагітна?"
  • "Сукня дуже красива і животик"
  • "Катя, ви вагітні"
  • "Дуже красива. Сукня дуже личить, підкреслює Ваш стан. Мабуть, буде дівчинка"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

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