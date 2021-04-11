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Напівгола Приходько показала f *ck і пояснила, чому приховувала вагітність: Я не така

Сьогодні, 15:07

Співачка стала мамою втрете

Після фіналу гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" стало відомо, що Анастасія Приходько народила третю дитину. Вона не стала вдаватися в подробиці, навіть не розсекретила ім'я малюка.

Нагадаємо, що Приходько брала участь в шоу "Маска" в образі Бабки. Саме її підозрювали у вагітності, після того, як ведучий Володимир Остапчук натякнув, що хтось із героїв проекту при надії.

Бабка на шоу "Маска"
Бабка на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

На своїй сторінці в Instagram Анастасія опублікувала вагітне фото, на якому показує середній палець. Вона також написала, що абсолютно не хотіла розповідати про свою третю вагітність, і подякувала команді шоу "Маска", що допомогли зберегти секрет.

Скріншот: instagram.com/prykhodko_official

"Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленьку людинку від великого дорослого світу, тим більше, коли вона була ще тільки у мене під серцем.

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Саме тому, моя третя вагітність була під сімома печатками і я вдячна команді "Маска", що зберегли цю новину як можна довше", – написала Анастасія.

Зірка додала, що третя дитина – це прекрасно, і що зараз вона "вся в маминих турботах". А в коментарях Приходько привітали з народженням малюка: "Вітаємо! Так і повинно бути – особисте життя за сімома замками", "Ви прекрасна", "Анастасія, ви молодець".

Всі емоції першого сезону шоу "Маска" дивіться в одному відео:

Ми також докладно розповідали, як пройшов фінал гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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