Відомий режисер заявив, що Анастасії Приходько потрібна допомога фахівця: Ця агресія відштовхує

Герман Ненов зробив несподівану заяву про співачку

Відомий український режисер Герман Ненов, який довів до сліз Могилевську і відмовив Лободі, гостро висловився про Анастасію Приходько. На його думку, співачка потребує допомоги фахівця.

Герман заговорив про Анастасію в інтерв'ю, опублікованому на YоuTube-каналі pro:wider. Ведучий Влад Дарвін поцікавився у кліпмейкера, що потрібно для того, щоб Приходько стала найпопулярнішою артисткою України.

Герман Ненов

Скріншот з відео

Ненов відповів, що співачка сприймається складно через її образ і те, як та що вона говорить.

"Я нещодавно дивився її інтерв'ю... є якась внутрішня образа. Коли людина на кожне питання шукає винних, це означає, що людина сильно ображена, – сказав Герман. – Мені здається, що їй потрібна допомога фахівця... Є якась озлобленість, ось ця агресія, яка тебе відштовхує".

Анастасія Приходько

Фото:instagram.com/prykhodko_official

Однак режисер додав, що й таку негативну енергію, як у Приходько, теж можна "класно конвертувати в успіх".

Напередодні Анастасія Приходько прокоментувала чутки про свою вагітність.

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