Ми подивилися "Дрібниці" з Джаредом Лето: чому варто йти на це кіно

Фільм вийшов в український прокат 4 лютого

4 лютого в український прокат вийшов детектив "Дрібниці" Джона Лі Генкока. У центрі сюжету – двоє детективів Джим і Джо (Рамі Малек та Дензел Вашингтон відповідно), які шукають маніяка (Джаред Лето) у Лос-Анджелесі в 1990-х роках. Як все пройшло і чим там справа скінчилася, ми вам, звичайно ж, не розповімо, але поділимося своїми враженнями.

Відразу оцінимо головних героїв. Побитий життям детектив на ім'я Джо (Дензел Вашингтон), згасла зірка правоохоронної системи Лос-Анджелеса, повертається на рідну дільницю і знову береться за розслідування загадкового вбивства.

Джо – це дуже трагічний образ чоловіка-трудогіліка, який присвятив все своє життя боротьбі за справедливість. Врешті він лишився біля розбитого корита на порозі божевілля (щоб ви розуміли, він бачить привиди по-звірячому вбитих дівчат).

Його дружина давно пішла до іншого ("і правильно зробила"), діти виросли, а на горизонті з'явився не менш талановитий та амбіційний послідовник. Отже, час писати заповіт і думати про вічність.

Новий детектив Джим (Рамі Малек) – висхідна зірка правоохоронної системи Лос-Анджелеса. У нього є красуня дружина, милі дітки, величезний особняк з симпатичним заднім двориком і кар'єра, що стрімко розвивається. До появи Джима його життя було прекрасним. Ключове слово – було.

Схибленого на криміналі маніяка-психопата зіграв Джаред Лето. Треба визнати, він чудово впорався зі своїм завданням. Одні очі чого варті! Просто мурашки по шкірі. Видно, що йому близька ця психоделічна естетика переходу видатного розуму в бездонну прірву пороку.

Взагалі, це достойний фільм, щоб вбити черговий суботній вечір (вибачте за каламбур). Драматургія кадру поставлена непогано. Інтрига тримається до кінця. Ну і там є певний сенс, що, безумовно, надихає нас і обнадіює.

Єдине, що варто сказати. У цій чудовій по своїй суті формі з досить стерпним змістом немає навіть натяку на мотивацію головного антагоніста. Навіщо він (маніяк) робив всі ці страшні та вкрай жорстокі злочини? Якщо заради приколу, то я дико засмучений. Сподіваємося, у цієї заплутаної історії буде логічне продовження. Чекаємо.

Оцінка: 8/10.

Нагадаємо, раніше ми ділилися з вами враженнями від прем'єри фільму "Диво-жінка". До того ж, з'явився список найбільш очікуваних фільмів на Netflix у 2021 році.

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