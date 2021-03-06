3D-мультфільм "Рая і останній дракон" вийшов у прокат. Наші враження після перегляду

Ми готові обговорити з вами сюжет новинки і поділитися своїми враженнями

4 березня в український прокат вийшов американський анімаційний 3D-мультфільм "Рая і останній дракон" від Walt Disney Animation Studios. Режисером фільму виступив Дон Холл, а продюсером – Оснат Шурер. У головних ролях Келлі Мері Трен та Авквафіна.

Якщо вам нема чим зайнятися у ці вихідні, але ви все ще сумніваєтеся, йти до кіно чи ні, ми готові обговорити з вами сюжет цієї новинки і поділитися своїми враженнями від прем'єри. До речі, ціна одного квитка – 210 гривень. Воно того варте? Ну давайте поміркуємо.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Коротко про сюжет: п'ять кланів у фантастичній країні під назвою Кумандра жили дружно, допоки їх не атакували безликі монстри Друуни. Щоб врятувати свою землю та наляканий до смерті народ, різнокольорові дракони, які колись створили всю цю Кумандру, об'єдналися заради спільного порятунку. Вони начаклували магічну перлину, яка знищила сили темряви.

Після масштабної битви живим залишився тільки один дракон і, здається, далеко не найкращий. Але лише він (точніше, вона) зможе протистояти монстрам у майбутньому, якщо це знадобиться... Звичайно ж, знадобиться! І ось ці темні часи непомітно підкралися.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Можливо, ситуацію вдасться виправити дівчині-воїну Раї – вона дочка легендарного вождя. Разом з нею у боротьбу вступає німий напарник Тук Тук (він вам сподобається), малюк-бандит із загадковими мавпами й тимчасово осиротілий хлопчик, що вдало налагодив власний бізнес за крок від світової катастрофи.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Кілька слів про враження:

Непоганий екшен, але є проблеми з психологічним портретом головних героїв.

Сюжет не геніальний, але він є і логічно розгортається, а це вже можна якось винести.

Анімація на рівні, хоча ми помітили кілька вкрадених фішок в інших анімаційних мультфільмів, а красти недобре.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Гумор плоский, але є. Для дітей – зійде. Для дорослих, можливо, теж (якщо ви дуже любите сміятися).

Українська озвучка – колоритна та прекрасна. До речі, дуже сподобався прокурений голос дракона-гопника Сісу (так, у дракона таке дивне ім'я і це не смішно, якщо вам не шість років!). Хоча девіантна модель поведінки цієї істоти, м'яко кажучи, викликає багато питань. Дуже багато.

Загалом, дивитися це можна, але "вау"-ефекту у вас не буде.

Оцінка – 7,5/10.

Нагадаємо, раніше ми подивились "Дрібниці" з Джаредом Лето: чому варто переглянути цей фільм. До того жо, з'явився список найочікуваніших фільмів на Netflix 2021 року.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися