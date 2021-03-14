Фільм "Аватар" відібрав у "Месників" звання найкасовішого фільму в історії кіно

Картині Джеймса Кемерона вдалося підвищити касові збори завдяки повторному показу в Китаї

"Аватар" знову став найкасовішою стрічкою в історії кінематографу. Картина Джеймса Кемерона заробила додаткові 8,9 мільйона доларів під час повторного показу в Китаї, тим самим посунувши з першого місця "Месники: Фінал". Про це пише Deadline.

"Аватар" вийшов в кінотеатрах 12 березня, а до вечора 13 березня заробив 8,9 мільйона доларів. В сумі каса фільму тепер становить 2 798 579 794 долари.

Кадр з фільму "Аватар" Фото: themoviedb.org

До цього найкасовішим фільмом вважався блокбастер братів Руссо "Месники: Фінал", що вийшов в 2019 році. Ця картина студії Marvel заробила 2 797 501 328 доларів.

До слова, і "Аватар" і "Месники: Фінал" належать компанії Disney.

Раніше Джеймс Кемерон представив концепт-арти продовження свого легендарного фільму. Очікувалося, що "Аватар 2" вийде до кінця 2021 року, але потім прем'єру відклали на 2022 рік.

Ми також писали, що Rotten Tomatoes назвали найкращим фільмом року "Месники: Фінал".

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