Монатік поділився кумедним фото першого поцілунку з дружиною 13 років тому: Ми стали сім'єю після цього

Український співак зворушливо привітав свою дружину з шостою річницею весілля. З цього приводу Монатік показав шанувальникам фото 13-річної давності

Сьогодні, 1 липня, співак Дмитро Монатік і його дружина Ірина, діти яких нещодавно випустилися з садка, святкують річницю весілля. Артист зробив сюрприз дружині та поділився приємним спогадом про момент, з якого почалися їхні стосунки.

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Фотографією артист поділився у своєму Instagram-акаунті. На знімку, зробленому 13 років тому, Дмитро та Ірина, одягнені у святкові костюми, жартівливо цілуються. Як виявилося пізніше, поцілунок пари виявився зовсім не жартом, а продовжився міцним сімейним союзом.

"Луцьк. Наш перший жартівливий поцілунок на твоєму 25-му дні народження виявився зовсім не жартом! Через три роки ми почали зустрічатися, говорити про все на світі, мріяти, сміятися до кольок у животі. Почали вірити друг в одного і разом повірили, що є хороші, прекрасні люди в тоді ще чужому і незнайомому Києві. Сьогодні рівно 6 років тому ми стали сім'єю офіційно. Хоча, мені здається, ми стали їй як раз після цього поцілунку! Ти подарувала мені двох кращих пацанів, якими я пишаюся з кожним днем все більше. З кожним днем все сильніше захоплюючись тобою. Думав шукати буду ціле життя ... ось і знайшов ... ціле життя !!! Люблю тебе, Ірина Монатік прозоро, безмежно і нескінченно ", – написав Дмитро Монатік.

Дружина Дмитра Монатіка теж опублікувала у своєму блозі їхні спільні фото. Ірина зазначила, що їхньому офіційному шлюбу шість років, а разом вони вже цілих десять.

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