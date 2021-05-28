Маленькі Монатік в костюмах Гаррі Поттера випустилися з садка – наймиліші фото

Дружина Дмитра Монатика показала веселі кадри з їхніми синами. Сьогодні у Данила і Платона був останній день у садку

Дмитро Монатік з дружиною і синами Фото: instagram.com/irinamonatik

Співак Діма Монатік, який раніше показав рідкісне фото з сином, який позбувся зуба, і його дружина Ірина, відвідали свято їхніх дітей. Маленькі Платон і Данило відсвяткували випускний в дитячому садку.

На фото, опублікованих в Instagram Ірини Монатік, вся сім'я щасливо позує разом. Маленькі Монатіки одягнені в тематичні костюми "Гаррі Поттера".

"Який важливий день для нашої родини, випускний в садку!...щастя, гордість, багато думок в голові про швидкоплинність часу...", – написала дружина Дмитра Монатіка.

Ірина також подякувала педагогів і вихователів, завдяки яким діти любили ходити в садок.

Раніше повідомлялося, що MONATIK йде з проєкту "Голос" слідом за Тіною Кароль.

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