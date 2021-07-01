Колишня хатня робітниця Пугачової зізналася, що зробила аборт заради роботи у співачки

Людмила Дороднова, яка пропрацювала у Алли Пугачової хатньою робітницею багато років, дала відверте інтерв'ю

Колишня хатня робітниця Пугачової пояснила, чому у неї немає дітей / Фото: Скріншот з YouTube

Людмила Дороднова багато років працювала у Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова хатньою робітницею . Як зізналася Дороднова, їй довелося пожертвувати особистим життям заради роботи у зірок.

Два роки домробітниця Пугачової була одружена, але майже не бачилася з чоловіком через те, що все її життя проходило в будинку співачки. Вона не приховує, що після розлучення зустрічалася з чоловіками і їй вдавалося завагітніти, але вона усвідомлено переривала кілька вагітностей.

"Аборти, і не один, я зробила. Раз я зробила перший і другий, то й третій, і п'ятий дитина мені не потрібна. У мене робота була важливіше, ніж все інше. Коли я з Аллою зійшлася, її Христині було вісім років. Я допомагала, як могла. А своя сім'я? Я не шкодую, що у мене немає ні чоловіка, ні дітей. Я б нічого не поміняла ", – сказала Людмила Дороднова в програмі "Прямий ефір. Андрій Малахов".

Алла Пугачова і Людмила Дороднова / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Раніше хатня робітниця Пугачової розповідала, що їй було комфортно працювати зі співачкою.

"У Алли я отримувала все сповна. Це перша людина, у якого я жила як у Христа за пазухою. Вона нескінченно добра і зовсім не пафосна, незважаючи на те що справжня зірка ", – ділилася Людмила.

Дороднова зізналася, що робота була прибутковою і вона змогла придбати однокімнатну квартиру і зробити в ній хороший ремонт.

"Хороша квартира, хоч і однокімнатна. Метро поруч, треба в центр, привезе", – поділилася колишня хатня робітниця Пугачової.

Також Філіп Кіркоров, у якого вона працювала останні роки, видав їй щедру допомогу і пообіцяв допомагати, якщо буде потрібно.

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