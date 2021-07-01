Колишня хатня робітниця Пугачової зізналася, що зробила аборт заради роботи у співачки

Людмила Дороднова багато років працювала у Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова хатньою робітницею . Як зізналася Дороднова, їй довелося пожертвувати особистим життям заради роботи у зірок.
Два роки домробітниця Пугачової була одружена, але майже не бачилася з чоловіком через те, що все її життя проходило в будинку співачки. Вона не приховує, що після розлучення зустрічалася з чоловіками і їй вдавалося завагітніти, але вона усвідомлено переривала кілька вагітностей.
"Аборти, і не один, я зробила. Раз я зробила перший і другий, то й третій, і п'ятий дитина мені не потрібна. У мене робота була важливіше, ніж все інше. Коли я з Аллою зійшлася, її Христині було вісім років. Я допомагала, як могла. А своя сім'я? Я не шкодую, що у мене немає ні чоловіка, ні дітей. Я б нічого не поміняла ", – сказала Людмила Дороднова в програмі "Прямий ефір. Андрій Малахов".
Раніше хатня робітниця Пугачової розповідала, що їй було комфортно працювати зі співачкою.
"У Алли я отримувала все сповна. Це перша людина, у якого я жила як у Христа за пазухою. Вона нескінченно добра і зовсім не пафосна, незважаючи на те що справжня зірка ", – ділилася Людмила.
Дороднова зізналася, що робота була прибутковою і вона змогла придбати однокімнатну квартиру і зробити в ній хороший ремонт.
"Хороша квартира, хоч і однокімнатна. Метро поруч, треба в центр, привезе", – поділилася колишня хатня робітниця Пугачової.
Також Філіп Кіркоров, у якого вона працювала останні роки, видав їй щедру допомогу і пообіцяв допомагати, якщо буде потрібно.
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