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Зіркові батьки Монатік, Ребрик, Остапчук діляться милими знімками з дітьми – дивіться фото

Сьогодні, 14:21

Сьогодні, в перший день літа по всьому світу відзначають Міжнародний день захисту дітей. Батьки в цей день всіляко намагаються висловити свою любов і радість від того, як багато покращився в їхньому житті з появою дітей

У День захисту дітей знаменитості люблять показувати своїх улюблених чад і радувати шанувальників фото. Варто сказати, що і нам самим подобається дивитися на щасливих зіркових татусів і матусь, які на сімейних знімках виглядають особливо мило і по-домашньому.

Лілія Ребрик, Onuka, Володимир Остапчук та інші вже встигли зробити пости в соцмережах і поділитися своїми роздумами про дітей та їхнє виховання, тож швидше дивіться фото в нашій добірці.

Діма Монатік

Співак присвятив новий пост в Instagram головним "мамам" свого життя. Артист опублікував сімейні фото зі своєю дружиною Іриною Монатік і дітьми, а також фото зі свого дитинства зі своїми батьками.

"Мами! Як же ми Вас любимо сильно! Ви найкращі у всесвіті", – написав Монатік.

Діма Монатік з сім'єю
Діма Монатік з сім'єю
Фото: instagram.com/monatik_official

Володимир Остапчук

Ведучий шоу "Маска" показав фото зі своїми сином і донькою від першого шлюбу – Еваном-Олександром і Емілією. Зірковий тато зробив короткий підпис у вигляді трьох емоджі "сердець".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та його дружина Крістіна планують народити спільну дитину якомога швидше.

Володимир Остапчук з дітьми
Володимир Остапчук з дітьми
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Олександр Пономарьов

Народний артист України запостив фото зі своїм 13-річним сином, Олександром, який з усмішкою дивився в камеру.

"Літо прийшло. Щось мені підказує що в День захисту дітей, потрібно вже розбиратися в нашому випадку, хто кого повинен захищати?", – пожартував Олександр.

Олександр Пономарьов з сином
Олександр Пономарьов з сином
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Анатолій Анатоліч

Нове фото ведучого в коментарях вже встигли назвати "Анатолій у квітнику". Так і є, свій "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик почали в компанії своїх юних чад.

"З новими ведучими", – підписав кадр Анатолій.

Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик з дітьми
Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик з дітьми
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Onuka

Співачка опублікувала зворушливі фото їхнього з The Maneken сина, якому в минулому місяці виповнився рік.

Син співачки Onuka
Син співачки Onuka
Фото: instagram.com/onukaofficial

Лілія Ребрик

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик за традицією зарядила всіх сонячним і святковим настроєм – на фото Діана і Поліна за руку зі своєю зірковою мамою широко усміхалися. У пості Лілія поміркувала про свято.

"Діти – це суцільна любов, це суцільна ніжність, турбота. Звісно, діти – це і недоспані ночі, і сльози, і тривоги, і інколи навіть зіпсовані нерви (а буває, що й не "інколи"), але всі ці негаразди – це пшик у порівнянні з тим, що нам дарують наші діти. Вони вчать нас любити, вони вчать нас тонше відчувати світ і ширше його бачити, глибше розуміти себе самих, вони тренують нашу витримку і терпіння, діти – це сто тисяч "чому?" і "а як?", це – наше продовження, втілення найкращих наших рис і справжня краса", – написала ведуча.

Лілія Ребрик з дочками Діаною і Поліною
Лілія Ребрик з дочками Діаною і Поліною
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Макс Сікора

Телеведучий "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Макс Сікора теж вважає, що "діти – наше відображення". Зірковий тато показав потішне сімейне фото, на якому все, крім його маленької дочки Кассії, позують догори дриґом.

"Все хороше і погане, що є у Вас у звичках – зрештою буде підхоплене. Тому якомога швидше ставайте ідеальним і надавайте правильний приклад", – написав Максим Сікора.

Максим Сікора з дружиною і дітьми
Максим Сікора з дружиною і дітьми
Фото: instagram.com/max.sikora.5

Наталя Денисенко

Акторка з серіалу "Клан Ювелірів" показала фото з їхнього з Андрієм Фединчіком сином, якого назвали на честь батька.

"Для мене, захищати дитину – це завжди бути на його боці, щоб не сталося! Дуже часто діти не розповідають батькам чогось, тому що бояться бути не прийнятими, боятися що їх будуть лаяти... Тому, вважаю, дуже важливо дати зрозуміти дитині, що в будь-якій ситуації його люблять і захищають!", – написала акторка.

Наталка Денисенко з сином
Наталка Денисенко з сином
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше ми показали, як внучка Софії Ротару відсвяткувала своє 20-річчя.

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