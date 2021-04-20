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MONATIK показав рідкісне фото з сином, який залишився без зуба

Сьогодні, 09:46

Артист більше не приховує обличчя своїх дітей і активно публікує фотографії з ними в своєму Instagram

Діма Монатік як справжній тато радіє всьому, що відбувається з його дітьми. В останньому пості він показав знімок з сином Платоном і розповів, що у того випав зуб.

"Я такий щасливий! Хочу зберегти цей день тут! У Дані сьогодні випав перший зуб! 19-го квітня! Прямо в день народження моєї улюбленої бабусі", – написав музикант в соцмережі.

У кадрі Дмитро зображений разом із Платоном, який обіймає батька за шию.

Дмитро Монатік з сином
Дмитро Монатік з сином
Фото: instagram.com/monatik_official

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Чоловіка в коментарях засипали компліментами: "Які ви чудові", "Сильно красиві", "Діма, на вас так приємно дивитися".

Молодший син Дмитра, Платон, народився в 2017 році, а старший – Данило – в 2015-му.

Нагадаємо, що раніше разом зі своєю дружиною Іриною Демічевої і синами Данилом і Платоном MONATIK прикрасив обкладинку відомого глянцю.

Щоб захистити своїх дітей, і самим не потрапити в неприємну ситуацію, подивіться новий випуск "Дід Панч та молодь", в якому нагадують правила дорожнього руху і про нові штрафи для пішоходів і велосипедистів:

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