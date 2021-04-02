MONATIK показав новий сімейний портрет для глянцю: Це повинно було статися (фото)

Артист показав сім'ю в повному складі

MONATIK, який вчора відсвяткував своє 35-річчя , Разом зі своєю дружиною Іриною Демічевої і синами Данилом і Платоном прикрасив обкладинку глянцевого журналу L'Officiel.

"Прийшов час Дані та Платоши показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення – це ж вони. Діти – моя головна гордість і, безумовно, краще, що сталося зі мною в життя", – написав Дмитро Монатік в Instagram.

Фото: officiel-online.com

У день свого народження він презентував головний саундтрек документального фільму "Вечно танцующий человек"- "Ресницы безопасности", а також кліп, в який увійшли рідкісні сімейні кадри з особистого і творчого життя MONATIK. Там артист вперше і показав обличчя своїх синів.

До речі, сімейна фотосесія вдома – непогана ідея для того, як провести локдаун. А ще ми радимо подивитися відео – п'ять фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску YouTube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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