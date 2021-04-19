Дмитро Шепелєв розповів, як назвав другу дитину
26 березня телеведучий став батьком вдруге. Його обраниця Катерина Тулупова народила хлопчика
У своєму Instagram-профілі Шепелєв деякий час інтригував шанувальників і навіть запропонував вгадати, яке ім'я вони з коханою обрали для малюка. Напередодні шоумен зізнався, що хлопчика назвали Тихоном.
Щасливі батьки вже скоро отримають свідоцтво про народження сина. Шепелєв показав заяву, необхідну для реєстрації дитини.
Дмитро також раніше опублікував одне з перших фото новонародженого сина. На знімку рука самого ведучого, маленького Тихона і лапа собаки Шепелєва.
Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.
Раніше повідомлялося, що батьки покійної Жанни Фріске подали в суд на внука і Дмитра Шепелєва .
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