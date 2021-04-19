Дмитро Шепелєв розповів, як назвав другу дитину

26 березня телеведучий став батьком вдруге. Його обраниця Катерина Тулупова народила хлопчика

У своєму Instagram-профілі Шепелєв деякий час інтригував шанувальників і навіть запропонував вгадати, яке ім'я вони з коханою обрали для малюка. Напередодні шоумен зізнався, що хлопчика назвали Тихоном.

Щасливі батьки вже скоро отримають свідоцтво про народження сина. Шепелєв показав заяву, необхідну для реєстрації дитини.

Скріншот: http://instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро також раніше опублікував одне з перших фото новонародженого сина. На знімку рука самого ведучого, маленького Тихона і лапа собаки Шепелєва.

Фото: http://instagram.com/dmitryshepelev

Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Раніше повідомлялося, що батьки покійної Жанни Фріске подали в суд на внука і Дмитра Шепелєва .

До слова про суд і правопорушення: в Україні вже набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів. Детально про це розповів влогер-пенсіонер Дід Панч. Дивіться новий випуск його YouTube-шоу:

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