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Дмитро Шепелєв розповів, як назвав другу дитину

Сьогодні, 11:36

26 березня телеведучий став батьком вдруге. Його обраниця Катерина Тулупова народила хлопчика

У своєму Instagram-профілі Шепелєв деякий час інтригував шанувальників і навіть запропонував вгадати, яке ім'я вони з коханою обрали для малюка. Напередодні шоумен зізнався, що хлопчика назвали Тихоном.

Щасливі батьки вже скоро отримають свідоцтво про народження сина. Шепелєв показав заяву, необхідну для реєстрації дитини.

Скріншот: http://instagram.com/dmitryshepelev

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Дмитро також раніше опублікував одне з перших фото новонародженого сина. На знімку рука самого ведучого, маленького Тихона і лапа собаки Шепелєва.

Фото: http://instagram.com/dmitryshepelev

Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Раніше повідомлялося, що батьки покійної Жанни Фріске подали в суд на внука і Дмитра Шепелєва .

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