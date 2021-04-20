MONATIK показал редкое фото с сыном, который лишился зуба
Артист больше не скрывает лица своих детей и активно публикует фотографии с ними в своем Instagram
Дима Монатик как настоящий папа радуется всему, что происходит с его детьми. В последнем посте он показал снимок с сыном Платоном и рассказал, что у того выпал зуб.
"Я так счастлив! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани сегодня выпал первый зуб! 19-го апреля! Прямо в день рождения моей любимой бабушки", – написал музыкант в соцсети.
В кадре Дмитрий запечатлен вместе с Платоном, который обнимает отца за шею.
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Мужчин в комментариях засыпали комплиментами: "Какие вы чудесные", "Сильно красивые", "Дима, на вас так приятно смотреть".
Старший сын Дмитрия, Платон, родился в 2017 году, а старший – Даниил – в 2015-м.
Напомним, что ранее вместе со своей супругой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном MONATIK украсил обложку известного глянца.
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