Мішина натякнула Еллерту, де хоче провести медовий місяць: фото

Зірка "Холостячки" показала кілька місць на вибір

Зірка реаліті "Холостчка" Ксенія Мішина, яка розповіла, як знімають сцени сексу в кіно, натякнула своєму обранцю Олександру Еллерту, куди б хотіла відправитися в медовий місяць.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія опублікувала репост відео, яке створили її шанувальники. У ролику фото Мішиної і Еллерта, яке було зроблено в фіналі "Холостячки", наклали на кадри різних визначних пам'яток світу. Серед популярних місць: Ейфелева вежа в Парижі, Колізей в Римі, Тадж Махал в Індії, Велика Китайська стіна і багато інших.

"Я не проти", – підписала відео Ксюша, відмітивши в публікації Олександра.

Фото: Instagram Ксенії Мішиной

Нагадаємо, Олександр Еллерт розповів, чому не знайомить Ксенію Мішину зі своїми батьками.

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