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Що стало з обручкою Ксенії Мішиної після "Холостячки"?

Сьогодні, 13:20

Цю каблучку Еллерт подарував Мішиній у фіналі "Холостячки"

Всі ж пам'ятають, як у фінальному випуску романтичного реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт, який показав себе і Мішину в дитинстві, встав на одне коліно і освідчився Ксенії Мішиній, подарувавши каблучку? Ми вирішили дізнатися, чи носить Ксенія цей аксесуар після завершення проєкту.

Скріншот: YouTube

Ритуал з каблучкою – це цілком стандартна процедура для кожного фіналу шоу "Холостяк" (а тепер і "Холостячки"). Однак майже всі пари, які зійшлися на шоу, після завершення реаліті більше не разом. Ну, крім Нікіти Добриніна і Даші Квіткової з "Холостяка"-9 і Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта.

Мішина прийняла пропозицію Еллерта, а як же каблучка? Ми уважно простежили за останніми публікаціями Ксенії в Instagram і помітили, що Мішина...носить цю каблучку! А це означає, що і заручини в силі. Ось, наприклад, Ксюша продемонструвала каблучку у всій красі, коли недавно ходила на манікюр.

Скріншот: YouTube

А ще Ксенія в Instastories опублікувала відео, де вчить своїх підписників правильно медитувати. На кадрах ми також помітили ту саму каблучку.

Скріншот: Instagram Ксенії Мішиной

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла, як знімають сцени сексу в кіно.

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