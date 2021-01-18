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Ксенія Мішина розповіла, як знімають сцени сексу: "Під ковдрою – вже не те"

Сьогодні, 13:26

Мішина поділилася цікавими фактами про зйомки серіалів

Нещодавно обранець зірки "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт розповів, чи був секс на проєкті. А тепер і сама актриса торкнулася цієї теми, тільки вирішила поділитися, як знімають сцени сексу в кіно.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія зізналася, що якщо раніше ці моменти майже не показували глядачеві, то зараз намагаються зобразити все максимально реалістично.

"Сцени сексу. "Під ковдрою" вже не те. Якщо це секс, то глядач повинен бачити секс. Наші канали не пропускають оголення, тому прикритися ліфчиком ще можна, а ось рухи, будь ласкава, зіграти максимально правдиво", – пише Мішина.

Ксенія Мішина розповіла про сценах сексу в кіно
Ксенія Мішина розповіла про сценах сексу в кіно
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Зазначимо, що нещодавно завершилися зйомки серіалу "Клятва лікаря", який вийде восени цього року на телеканалі "Україна". У цьому проєкті Мішина зіграла лікаря швидкої допомоги.

Раніше шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику.

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