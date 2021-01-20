Олександр Еллерт показав зворушливі фото себе і Ксенії Мішиної в дитинстві

На фото маленька Ксенія Мішина позує в милій сукні та банті

Переможець "Холостяка" і коханий Ксенії Мішиной Олександр Еллерт, який раніше показав їх майбутніх дітей , знову розчулив шанувальників. Цього разу в Instagram-Stories зірка опублікував архівні фото – свою і Ксенії Мішиної в дитинстві й зараз.

Фотографії були підписані знаменитою цитатою Елеонор Рузвельт англійською.

"Майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії".

На дитячому знімку Ксенія Мішина, одягнена в пишну сукню і з бантом на голові, позує з трубкою телефону на дроті.

Скріншот Instagram

А маленький Олександр Еллерт гордо усміхається на камеру посеред лісу.

Раніше Олександр Еллерт відповів на найпопулярніше питання, чи був секс на проєкті, а Ксенія Мішина розповіла, як знімають сцени сексу.

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