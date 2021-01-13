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Не хочу стереотипних гумористичних програм: Еллерт про знайомство батьків з Мішиною

Сьогодні, 19:42

Олександр Еллерт назвав головну причину, чому знайомство досі не відбулося

Олександр Еллерт вже відповів, чи був секс на проєкті. Залишилося ще одне питання, яке хвилює багатьох, чому переможець проєкту "Холостячка" не познайомив Ксенію Мішину з батьками.

В інтерв'ю програмі " Зе Інтерв'юер " Еллерт зазначив, що його батьки живуть на Донбасі і варіанти знайомства по Skype або Zoom він не розглядає.

"Я не хочу в першу зустріч з жінкою, яку люблю, знайомити, як ось в цих стереотипних гумористичних програмах. Коли батьки сидять в трусах, а потім випадково встають. Я не хочу", – пояснив обранець Мішиной.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для Олександра важливо, щоб зустріч пройшла наживо і він бачив емоції близьких.

"Я хочу наживо. Я прекрасно розумію, як буде реагувати мама, якою вона жива людина, яка вона активна. Я вважаю, що жива зустріч набагато крутіше буде", – сказав Еллерт.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Олександра Еллерт з Платоном.

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