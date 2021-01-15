Олександр Еллерт показав майбутніх дітей з Ксенією Мішиною – фото

Переможець "Холостячки" вирішив пофантазувати

Олександру Еллерту вдалося завоювати серце не тільки "Холостячки" Ксенії Мішиної, а й порозумітися з її сином Платоном. Тепер переможець популярного проєкту заговорив про спільних дітей з акторкою.

У InstaStories він опублікував картинку, як би виглядали син і дочка пари. За допомогою програми Еллерт поєднав своє фото і Ксенії.

"Як виглядатимуть діти Еллерт і Мішиної" – написав Олександр.

Варто зазначити, що ми теж фантазували і представляли, як будуть виглядати діти Ксенії Мішиною і її обранця . Правда, тоді ми не ще не знали ім'я переможця.

Нагадаємо, що у Олександра Еллерта є 13-річна дочка Еля, а у Ксенії Мішиной – восьмирічний син Платон.

Раніше Олександр Еллерт відповів на найпопулярніше питання, чи був секс на проєкті. Також переможець "Холостячки" пояснив, чому досі не познайомив батьків з Ксенією.

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