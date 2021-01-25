Бабуся народила невідомо від кого: Катерина Репяхова про генетику Віктора Павліка

Дружина співака розповіла, що Віктор Павлік хоче більше знати про своє походження

31 грудня Віктор Павлик відзначав ювілей . Співакові виповнилося 55 років. Дружина артиста Катерина Репяхова зворушливо привітала його в соцмережах, а в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, що вона подарувала чоловікові.

Подарунок Катерина вигадала оригінальний. Вона подарувала Віктору Павліку генетичний тест на визначення національності.

"Ми це вирішили зробити, тому що його бабуся народила тата невідомо від кого. Чи то він був єврей, чи то він був поляк. Йому все хочеться вірити, що там був польський єврей і що він єврей на якусь частину. І ось ми зовсім скоро дізнаємося ", – пояснила Катерина Репяхова.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Катерини Репяховой для програми "Зірковий шлях":

Нагадаємо, недавно Віктор Павлік показав рідкісне фото зі своєю мамою.

раніше Катерина Репяхова поділилася подробицями своєї вагітності. Також дружина артиста назвала нову дату весілля.

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