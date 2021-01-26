Минус 150 тысяч каждый месяц: молодая жена Павлика рассказала о финансовых проблемах пары

Из-за отсутствия концертов пара оказалась в трудном материальном положении

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова уже рассказывала, что карантин негативно сказался на финансовом положении пары. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" супруга артиста назвала сумму убытков.

Сейчас исполнитель готов хвататься за любые предложения.

"Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц", – рассказала Екатерина.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Из-за финансовых проблем паре пришлось отложить покупку дома.

"Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта, а Виктору однозначно нужен кабинет", – поделилась мечтами жена Павлика.

Смотрите эксклюзивное интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":

Ранее Екатерина Репяхова рассказала, что Виктор Павлик помогает бывшей жене выплачивать кредит.

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